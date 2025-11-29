C’era chi banchettava sul mio cadavere Elodie? Non volevamo separarci ma allo stesso tempo sapevamo che molte cose non andavano | così Marracash
“Persona”, “Noi, loro, gli altri” e “È finita la pace ”. La trilogia del rap italiano è narrata all’interno del libro “Qualcosa in cui credere” (Rizzoli Lizard) dallo stesso Marracash, insieme al giornalista Claudio Cabona. Tra analisi dei testi, aneddoti e foto di backstage, viene offerta una panoramica coerente e identitaria degli ultimi tre dischi dell’artista della Barona. Intanto è partito ieri, 28 novembre, da Eboli Marra Palazzi25, la nuova tournée nei principali palasport italiani. Dieci date, di cui otto già sold out. Si parte in ordine cronologico, e quindi da “Persona”, uscito nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Santeria doveva essere un trampolino di lancio, che io però non utilizzai. Avevo le ossa rotte, venivo da una relazione pesantissima che mi aveva rovinato la carriera. Nell’ambiente girava voce che non avrei più pubblicato alcunché. C’era già chi banchettava - facebook.com Vai su Facebook