C’era chi banchettava sul mio cadavere Elodie? Non volevamo separarci ma allo stesso tempo sapevamo che molte cose non andavano | così Marracash

“Persona”, “Noi, loro, gli altri” e “È finita la pace ”. La trilogia del rap italiano è narrata all’interno del libro “Qualcosa in cui credere” (Rizzoli Lizard) dallo stesso Marracash, insieme al giornalista Claudio Cabona. Tra analisi dei testi, aneddoti e foto di backstage, viene offerta una panoramica coerente e identitaria degli ultimi tre dischi dell’artista della Barona. Intanto è partito ieri, 28 novembre, da Eboli Marra Palazzi25, la nuova tournée nei principali palasport italiani. Dieci date, di cui otto già sold out. Si parte in ordine cronologico, e quindi da “Persona”, uscito nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

