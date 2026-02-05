Colpo in gioielleria titolari picchiati e rapinati da tre persone | condannato l' unico arrestato

Tre uomini sono entrati in una gioielleria di San Severo e hanno picchiato i titolari per rapinarli. La polizia ha arrestato uno dei presunti responsabili, Ernesto Ettore Ruino, di 35 anni, che ora è stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere. Gli altri due sospetti sono ancora ricercati.

Ernesto Ettore Ruino, 35enne di San Severo, è stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 2.200 euro di multa, nel processo che si è svolto con il rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Chieti, il dott. Enrico Colagreco.

