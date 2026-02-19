Mamma lotta per la vita del figlio di 2 anni dopo un trapianto fallito

Domenico, il bambino di due anni, sta combattendo per la vita dopo un trapianto di cuore fallito. La mamma, sconvolta, ha portato il figlio all’ospedale di Firenze, dove i medici hanno tentato di salvargli il cuore. L’intervento, eseguito una settimana fa, non ha dato i risultati sperati e il bambino è ora in terapia intensiva. La famiglia si aggrappa a ogni speranza, mentre la comunità si stringe attorno a loro. La situazione resta critica e incerta.

"> La Drammatica Situazione di Domenico, il Piccolo Paziente. Giorni di angoscia stanno vivendo la famiglia del piccolo Domenico, un bambino di soli due anni ricoverato presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo ha subito un trapianto di cuore che purtroppo non ha avuto l’esito sperato, costringendo i medici a escludere la possibilità di un secondo trapianto. Questa notizia devastante ha spinto la madre, Patrizia, a esprimere il suo immenso dolore e le sue speranze ai giornalisti. Il Dolore di una Madre. Patrizia ha dichiarato ai microfoni de Il Mattino: “Come deve andare.🔗 Leggi su Napolipiu.com Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi, Meloni chiama la madre: “Avrete giustizia”Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino di due anni, ricoverato in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli, per assicurare che avrà giustizia. Trapianto fallito al Monaldi, la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa signora Patrizia, madre di Tommaso, è stata chiamata di corsa al Monaldi dopo che il trapianto di cuore è fallito. Scars of the Soul | Long Episode 11 – English Subtitles (2026) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le mamme diventano poetesse: a Rimini premiate le vincitrici di Mamme in Poesia; La mamma del bimbo che aspetta un cuore: Era felice, correva e giocava. Ora devono salvarlo; Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Ne serve uno nuovo entro 48 ore. L'errore? Scoperto dai giornali; Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma: A mio figlio serve subito un cuore. Mamma lotta per la vita del figlio di 2 anni dopo un trapianto fallito.Giorni di angoscia stanno vivendo la famiglia del piccolo Domenico, un bambino di soli due anni ricoverato presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo ha subito un trapianto di cuore che purtroppo ... napolipiu.com La mamma di Zoe Trinchero parla per la prima volta e racconta il suo dolore: Vogliamo la veritàQuando una ragazza di 17 anni viene uccisa per aver detto ‘no’: la battaglia della mamma di Zoe contro il femminicidio. notizie.it NAPOLI – UNA CHIAMATA CHE FERMA IL RESPIRO Una mamma convocata d’urgenza in ospedale. Un bambino di appena due anni che lotta tra la vita e la speranza. A Napoli, all’ospedale Monaldi, la madre di un piccolo ricoverato in terapia intensiva è sta facebook