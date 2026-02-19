Madrid hacker elude portale web | più volte in hotel di lusso a un centesimo a notte

Un giovane hacker spagnolo ha violato un sistema di prenotazione online a Madrid, sfruttando una vulnerabilità per accedere a hotel di alta categoria pagando appena un centesimo a notte. La sua azione ha permesso di soggiornare ripetutamente in strutture di lusso, lasciando senza parole il personale degli alberghi. Le autorità lo hanno arrestato dopo aver scoperto che aveva già effettuato diverse prenotazioni illegali, creando disagi e danni economici agli hotel coinvolti. Ora l’indagine prosegue per chiarire tutti i dettagli della truffa.

Lusso a un Centesimo: La Truffa dell'Hacker che Svuotava gli Hotel di Madrid. Un ventenne spagnolo è stato arrestato a Madrid per aver sfruttato una falla in un sistema di prenotazione alberghiera online, riuscendo a soggiornare in hotel di lusso pagando cifre simboliche, nell'ordine di un centesimo a notte. La truffa, che ha causato un danno stimato di oltre 20.000 euro, solleva interrogativi sulla sicurezza delle piattaforme digitali e sulla vulnerabilità dei sistemi di pagamento nel settore turistico. Un'Anomalia nel Sistema di Prenotazione. La vicenda è emersa mercoledì scorso, in seguito all'arresto del giovane mentre era ospite di un hotel di lusso nella capitale spagnola. Il ventenne spagnolo ha trovato un baco che gli ha permesso di modificare il processo di convalida del pagamento di una nota piattaforma di viaggi online.