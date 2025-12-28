Alberto Angela contratto in scadenza e una frase che spiazza tutti | Non nascerò e morirò in Rai

Alberto Angela, noto divulgatore e volto storico della Rai, si trova alla fine del suo attuale contratto. In un'anticipazione sorprendente, ha dichiarato: «Non nascerò e morirò in Rai», lasciando intendere una possibile svolta professionale futura. Angela, diverso dal padre Piero, si mostra aperto a nuove opportunità, riflettendo un approccio pragmatico e realistico sul proprio percorso nel mondo dello spettacolo e della divulgazione.

Alberto Angela guarda al futuro con grande pragmatismo e, a differenza del padre Piero Angela, non esclude la possibilità di intraprendere nuove strade al termine del suo contratto Rai.

