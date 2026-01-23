Camino lasciato acceso le fiamme devastano casa in ristrutturazione

Ieri sera a Monselice, un incendio ha interessato una casa in ristrutturazione. Secondo le ricostruzioni di carabinieri e vigili del fuoco, durante la giornata gli operai avevano acceso il camino per riscaldarsi, ma le fiamme si sono poi propagate, causando danni all’immobile. L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio e avviare le indagini per accertare le cause.

Casa in ristrutturazione avvolta dalle fiamme ieri sera 22 gennaio a Monselice. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione e dai vigili del fuoco, nell'arco della giornata gli operai hanno acceso il camino dell'immobile per riscaldarsi durante i lavori non essendo ancora.

