LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via

Daniele Di Stefano gareggia nei 1500 metri di short track alle Olimpiadi dopo aver superato un infortunio alla gamba. L’atleta italiano si prepara a scendere in pista tra pochi minuti, determinato a migliorare il suo record personale. La competizione si svolge in un'atmosfera di grande tensione, con i concorrenti pronti a dare il massimo. La partenza è imminente e i tifosi italiani seguono con attenzione, sperando in una buona prestazione. La gara si decide nel giro di pochi istanti, quando il cronometro segna l’inizio della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 L’Italia si presenta ai nastri di partenza di quest’evento con il solo Daniele Di Stefano. L’azzurro arriva a quest’appuntamento con i gradi di outsider e proverà a stupire tutti per un posto sul podio. 16.13 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la finale olimpica dei 1500 metri maschili con 30 atleti in gara. 16.10 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

