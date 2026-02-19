LIVE Speed skating 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara attesa per Di Stefano

L'evento di velocità su ghiaccio ai Giochi olimpici ha preso il via con la gara dei 1500 metri maschili. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande tensione, con atleti pronti a sfidarsi sul ghiaccio. Tra i favoriti, Di Stefano si presenta tra i protagonisti, anche se attualmente in posizione di rincalzo. La partenza è stata accompagnata da un pubblico in fermento, ansioso di vedere chi prenderà il comando. La corsa prosegue con diversi sorpassi e sorprese, mentre i primi tempi si fanno già notare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Suona la campana con Chung in testa con 19 centesimi su Voste. 16.30 Si parte! Inizia la prima batteria con Voste e Chung 16.28 Il campione olimpico di Pechino 2022 nei 1500 è Kjeld Nuis che in Cina si impose davanti a Thomas Krol e Minseok Kim 16.25 Questa la start list dei 1500 metri maschili: 1. Chung Jae-Won (KOR) – Mathias Vosté (BEL) 2. Livio Wenger (SUI) – Marten Liiv (EST) 3. Motonaga Arito (JPN) – Daniel Hall (CAN) 4. Moritz Klein (GER) – Valentin Thiebault (FRA) 5. Emery Lehman (USA) – David La Rue (CAN) 6. Casey Dawson (USA) – Vladimir Semirunniy (POL)