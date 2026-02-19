LIVE Italia-Svizzera Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si decide tutto serve un’impresa

L’Italia ha conquistato la qualificazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 grazie alla vittoria contro la Svizzera nel match di qualificazione al curling. La sfida si è rivelata combattuta fino all’ultimo end, con gli azzurri che hanno dimostrato grande determinazione. La vittoria dipendeva da questa partita, dato che molte combinazioni di risultati potevano escludere la squadra italiana. La sfida si è svolta in un palazzetto gremito di tifosi, pronti a sostenere gli atleti italiani in questa importante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultimo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera. Ultima chiamata per l'Italia nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri chiudono il round robin contro la Svizzera, già certa del primo posto, ma per Retornaz e compagni la posta in palio è altissima: la qualificazione alle semifinali è ancora possibile e, soprattutto, è ancora nelle loro mani.