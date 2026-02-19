Lite a Sanremo tra due big si sono contesi una camera con bagno privato | ‘Se non me la danno mi sfogo durante l’esibizione' | esplode il gossip sul dietro le quinte

Durante il Festival di Sanremo, una lite tra due artisti è scoppiata per una camera con bagno privato. La causa è stata la disputa su chi dovesse occupare la stanza, con uno dei cantanti che ha minacciato di interrompere la sua esibizione se non gli fosse stata concessa. Testimoni raccontano che l’episodio ha creato tensione tra i partecipanti e ha attirato l’attenzione dei presenti dietro le quinte. La discussione si è protratta per alcuni minuti, lasciando tutti sorpresi nel cuore dello spettacolo.

Lo spettacolo del Festival di Sanremo, come da tradizione, non è solo sul palco, ma anche e soprattutto giù dalle assi del teatro Ariston. Il dietro le quinte spesso regala vere e proprie chicche, e quanto sta circolando online in queste ultime ore – se si rivelasse vero – potrebbe essere una di quelle. A riferire le voci è l'esperta di gossip Deianira Marzano, che parla di una lite tra due cantanti per contendersi una camera d'albergo con bagno privato. Sanremo 2026, abbiamo già la prima lite?. " Lite a Sanremo tra due Big che si sono contesi una camera! ", scrive Marzano su Instagram. "Pare che entrambi la volessero perché quella aveva il bagno in camera e l'altra no, e che siano dovute intervenire perfino le agenzie per calmare la situazione".