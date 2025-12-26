Caso Epstein un altro milione di documenti al Dipartimento di Giustizia | cresce la pressione sul principe Andrea
Un altro milione di documenti potenzialmente legati a Jeffrey Epstein è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo quanto annunciato, serviranno ora «alcune settimane» per esaminarli prima di renderli disponibili al pubblico. La notizia ha alimentato nuove polemiche e la rabbia contro la ministra Pam Bondi e l’amministrazione, accusate di voler insabbiare informazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
