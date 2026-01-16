Un tribunale sudcoreano ha condannato l’ex presidente Yoon Suk-yeol a cinque anni di carcere per intralcio alla giustizia e abuso di potere. La sentenza si riferisce a un primo processo legato ai tentativi di introdurre la legge marziale durante il suo mandato. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario nei confronti dell’ex leader, che potrebbe affrontare ulteriori procedimenti.

Il 16 gennaio un tribunale sudcoreano ha condannato l’ex presidente Yoon Suk-yeol a cinque anni di prigione per intralcio alla giustizia e abuso di potere nel primo di una serie di processi legati al suo tentativo d’introdurre la legge marziale nel dicembre 2024. A poco più di un anno dal suo colpo di mano contro il parlamento, che aveva causato una grave crisi politica culminata con la sua destituzione, l’ex presidente di destra, 65 anni, ha ricevuto una pena inferiore ai dieci anni chiesti dalla procura. Il 16 gennaio il tribunale del distretto centrale di Seoul si è pronunciato su uno dei numerosi aspetti secondari della vicenda, in cui Yoon era accusato di aver escluso alcuni membri del governo da una riunione di preparazione della legge marziale e di aver impedito agli inquirenti di arrestarlo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Corea del Sud, Yoon Suk-yeol condannato a cinque anni di prigione in un primo processo

Leggi anche: Corea del Sud, la procura chiede che l’ex presidente Yoon Suk-yeol sia condannato a morte

Leggi anche: L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, dichiarato colpevole di abuso di potere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon; Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol; La procura sudcoreana chiede la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk-yeol; In Corea del Sud la procura ha chiesto di condannare a morte l'ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva tentato di imporre la legge marziale.

Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere - È stato dichiarato colpevole di abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti. tg24.sky.it