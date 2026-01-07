Papa Leone XIV al Concistoro | L’unità attrae la divisione disperde

Oggi, 7 gennaio, si apre il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV, a seguito della chiusura del Giubileo della Speranza. In questa occasione, il Papa ha sottolineato come l’unità tra i credenti possa rafforzare la Chiesa, mentre la divisione rischia di indebolirla. L’evento rappresenta un momento importante di riflessione e confronto per la comunità ecclesiastica in un periodo di rinnovamento e riconsiderazione dei valori condivisi.

Ha avuto inizio oggi 7 gennaio, all’indomani della chiusura del Giubileo della Speranza, il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV. Si tratta di una riunione dei cardinali, convocata per assistere il Pontefice nel governo della Chiesa e trattare le questioni di maggiore importanza. “ L’unità attrae, la divisione disperde “, è stata la riflessione del Santo Padre in apertura della riunione. “Siamo un gruppo molto variegato, arricchito da molteplici provenienze, culture, tradizioni ecclesiali e sociali, percorsi formativi e accademici, esperienze pastorali e, naturalmente, caratteri e tratti personali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

