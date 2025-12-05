Ardea il Jiu Jitsu contro la violenza sulle donne | lezioni graduazioni e un progetto sociale in crescita

Ardea, 5 dicembre 2025 – In un clima di grande entusiasmo, la Black Mamba Jiu Jitsu & MMA Academy, attiva presso la palestra The Gym Club, ha vissuto una giornata all’insegna dello sport, della crescita personale e dell’impegno sociale. Ospite d’eccezione sul tatami il Prof. Batatinha, figura di riferimento internazionale del Brazilian Jiu Jitsu, che con la sua esperienza e il suo carisma ha impreziosito l’evento, guidando momenti tecnici di altissimo livello e trasmettendo la sua visione del BJJ come disciplina di rispetto, responsabilità e trasformazione personale. Accanto a lui il Maestro Salvatore Ferrante, cintura nera, rappresentante e referente ufficiale del Prof. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

