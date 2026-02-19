Lecce vs Inter ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lecce contro Inter, partita della ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, si gioca per motivi di classifica e di orgoglio. L’Inter, leader del campionato, affronta i salentini che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si svolge sul campo del Lecce, che spera di sfruttare il vantaggio del proprio stadio. I nerazzurri arrivano con grande fiducia, dopo aver vinto le ultime cinque partite. La partita è attesa per domenica pomeriggio, trasmessa su Sky Sport.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri capolisti sono di scena in casa dei salentini che puntano a tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Lecce vs Inter si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono reduci da una stagione in salita e con una classifica eloquente. La squadra di Di Francesco sta affrontando un momento delicato, che l’ha vista battere il Cagliari in trasferta, per quello che è il secondo successo consecutivo, dopo quello in casa contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

