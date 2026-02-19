Lecce Inter probabili formazioni | Chivu decimato nel mezzo Di Francesco non cambia nulla
L’Inter affronta il Lecce dopo aver perso in Europa, motivo per cui il tecnico Di Francesco non cambia l’undici titolare. La squadra nerazzurra si prepara alla partita con alcune assenze nel centrocampo, a causa di infortuni e squalifiche. Il Lecce, invece, punta sulla solidità difensiva e sulla voglia di riaprire il campionato davanti ai propri tifosi. La sfida si gioca domenica pomeriggio allo stadio Via del Mare, dove i padroni di casa sperano di ottenere un risultato positivo.
Lecce Inter probabili formazioni. Archiviata la delusione europea, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato in vista della 26^ giornata di Serie A, che la vedrà impegnata in trasferta contro il Lecce. Il match è in programma sabato 21 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare, con i nerazzurri chiamati a reagire dopo il K.O. europeo e a mantenere alta la concentrazione prima del ritorno dei playoff di Champions League. La squadra guidata da Cristian Chivu arriva all’appuntamento con alcune assenze pesanti. Lautaro Martinez è indisponibile dopo l’infortunio rimediato a Bodo, mentre restano da valutare le condizioni di Piotr Zielinski.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter-Lecce, probabili formazioni: turnover per Chivu
Inter Lecce probabili formazioni: Chivu prepara almeno un cambio per reparto
