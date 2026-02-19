Lecce Inter dove vederla | Sky o DAZN?

La partita tra Lecce e Inter si svolgerà sabato 21 febbraio alle 18:00. La causa è la 26ª giornata di Serie A 202526. La sfida si gioca allo stadio comunale di Lecce, dove i tifosi si preparano già a sostenere le proprie squadre. La partita sarà visibile su Sky e DAZN, due piattaforme che trasmettono in diretta gli incontri del campionato. Gli appassionati di calcio potranno seguire il match da casa o in streaming, ma dovranno scegliere tra le due opzioni disponibili.

Lecce Inter dove vederla. La sfida tra Lecce e Inter, valida per la 26^ giornata della Serie A 202526, è in programma sabato 21 febbraio alle ore 18:00. Si tratta di un appuntamento importante per entrambe le squadre, con i nerazzurri chiamati a dare continuità ai risultati e i salentini reduci da due vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti dell’incontro. Gli abbonati potranno seguirla comodamente tramite l’app disponibile su smart TV oppure in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet, garantendo così diverse modalità di visione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Lecce dove vederla: Sky o DAZN?L’Inter contro il Lecce si gioca in un recupero infrasettimanale di Serie A.

INTER LECCE in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.