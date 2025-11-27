Roma-Midtjylland Bologna-Salisburgo Fiorentina-Aek | le italiane in Europa e Conference League oggi 27 novembre Orario pronostici dove vederle

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la due giorni di Champions League tornano ad accendersi i riflettori sulle squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. In campo la Roma in casa contro il Midtjylland e il Bologna al Dall’Ara contro il Salisburgo in Europa League, mentre la Fiorentina sfida l’Aek Atene in Conference League. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui tre match. Matchday 5, what have you got for us?? #UEL pic.twitter.com4vic6jzZ1W — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025 Roma-Midtjylland: giallorossi contro i danesi a punteggio pieno. La Roma di Gian Piero Gasperini ospita allo stadio Olimpico il Midtjylland alle 18:45. 🔗 Leggi su Lapresse.it

