Selvino ha deciso di rendere omaggio alle campionesse dello sci, celebrando il loro successo. La causa è l’orgoglio per le vittorie italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina, che hanno portato entusiasmo tra i cittadini. La festa si svolge nel centro del paese, con bandiere azzurre e discorsi di residenti e atleti locali. Un evento che coinvolge tutta la comunità, desiderosa di condividere i momenti di gloria delle sportive. La manifestazione si conclude con un fuoco d’artificio che illumina il cielo sopra le montagne.

SELVINO (Bergamo) In un momento in cui la Lombardia e l’Italia intera guardano con orgoglio i propri Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, Selvino, comune bergamasco di 1.966 abitanti posto sull’altopiano che sovrasta la Valle Seriana, sceglie di onorare il proprio straordinario passato, accogliendo e rendendo omaggio alle campionesse che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano. Sabato 21 febbraio, alle 16,30, la piazza del Comune, riunirà le più grandi protagoniste della storia dello sci alpino azzurro per celebrare un’identità olimpica unica al mondo: il palco accoglierà alcune delle più grandi leggende dello sci azzurro, Paola Magoni, selvinese doc, prima sciatrice italiana a conquistare l’oro alle olimpiadi invernali, vincitrice dello slalom speciale a Sarajevo 1984, Deborah Compagnoni, prima atleta al mondo ad aver conquistato una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici invernali e le indimenticabili protagoniste della leggendaria Valanga Rosa, Claudia Giordani, Daniela Zini, Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone, Wanda Bieler e Piera Macchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le campionesse dello sci. L’omaggio di Selvino

Selvino Paese Olimpico: arrivano Deborah Compagnoni, Paola Magoni e le campionesse della Valanga RosaSelvino si anima con un evento speciale, perché Deborah Compagnoni, Paola Magoni e le campionesse della Valanga Rosa arriveranno per celebrare lo sci alpino italiano.

Caloroso abbraccio tra le campionesse dello sci italiano: un'immagine epica delle OlimpiadiDurante le Olimpiadi italiane, Deborah Compagnoni, Isolde Kostner e Federica Brignone si sono abbracciate in un gesto che ha emozionato tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.