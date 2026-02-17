Selvino Paese Olimpico | arrivano Deborah Compagnoni Paola Magoni e le campionesse della Valanga Rosa

Selvino si anima con un evento speciale, perché Deborah Compagnoni, Paola Magoni e le campionesse della Valanga Rosa arriveranno per celebrare lo sci alpino italiano. Sabato 21 febbraio, alle 16.30, la Piazza del Comune si trasforma in un palcoscenico per “Selvino Paese Olimpico”, un’occasione per incontrare le atlete che hanno scritto pagine importanti della storia dello sport. La manifestazione si svolge in un clima di festa, con le protagoniste pronte a condividere ricordi e emozioni con il pubblico locale.

Selvino si prepara a vivere un pomeriggio indimenticabile. Sabato 21 febbraio, alle 16.30, la Piazza del Comune di Selvino ospiterà "Selvino Paese Olimpico", un evento di straordinaria valenza simbolica e sportiva, che riunirà le più grandi protagoniste della storia dello sci alpino azzurro per celebrare un'identità olimpica unica al mondo. In un momento in cui la Lombardia e l'Italia intera guarda con orgoglio i propri Giochi Olimpici Invernali, di Milano Cortina, Selvino sceglie di onorare il proprio straordinario passato, accogliendo e rendendo omaggio alle campionesse che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano.