Mario Rossi ha deciso di continuare a lavorare dopo aver scelto la pensione anticipata. La legge permette di mantenere un’attività lavorativa, ma con alcune restrizioni sui redditi e sugli orari. Molti pensionati optano per questa soluzione per integrare il reddito o rimanere attivi. La normativa stabilisce limiti chiari, come il tetto di guadagni annuali e le modalità di comunicazione all’Inps. È importante conoscere bene le regole prima di decidere di lavorare dopo aver lasciato il lavoro.

È possibile lavorare mentre si riceve la pensione? È una domanda che si pongono molte persone che, raggiunta l’età per andare in quiescenza, si ritrovano con un assegno previdenziale ridotto al lumicino, con il quale riescono a malapena a coprire le spese mensili. In linea di principio, la normativa approvata nel 2009 ha abolito completamente il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Purtroppo questa libertà presenta una serie di eccezioni. Le pensioni anticipate speciali, per esempio, impediscono completamente di lavorare fino al raggiungimento dei 67 anni. In alcuni casi l’assegno viene drasticamente ridotto quando dovessero essere superate determinate soglie reddituali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lavorare dopo la pensione anticipata è possibile? Ecco le regole, i limiti e a chi conviene

Lavorare dopo la pensione anticipata o di anzianità è possibile? Tutti i limitiMaria Rossi ha deciso di riprendere a lavorare dopo aver ricevuto la pensione anticipata, perché il suo assegno non basta a coprire tutte le spese.

Riscatto laurea nati dal 1968 al 1975: a chi conviene con le nuove regole di pensione? Chi è nato tra il 1968 e il 1975 e si avvicina alla pensione potrebbe beneficiare delle nuove regole sul riscatto laurea.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.