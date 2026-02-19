Lautaro Martinez, Zielinski e Dumfries sono i nuovi assenti dell'Inter dopo la gara contro il Lecce. Il motivo è un infortunio subito durante la partita, che ha costretto i medici a mettere sotto stretto controllo i giocatori. In particolare, Lautaro ha accusato dolore al ginocchio, mentre Zielinski ha riportato una distorsione alla caviglia. La rosa nerazzurra si riduce ulteriormente, creando problemi in vista delle prossime sfide. La squadra si prepara a fare i conti con questa emergenza inaspettata.

Anche l’Inter ha pagato la dura legge del campo sintetico del Bodo. Il gelo dell’Aspmyra ha punto altre due colonne di Chivu: Lautaro, sostituito dopo un’ora per un fastidio al polpaccio che sarà esaminato in modo dettagliato venerdì, e Zielinski, pure lui da valutare. Lo stop del polacco preoccupa poco, mentre il capitano “starà fuori per un bel po’”. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro nella serata di ieri, conclusa con tre schiaffoni rimediati sopra il Circolo polare artico. Il tutto dopo aver lasciato a casa anche Calhanoglu e Frattesi. La conseguenza è logica e porta due parole: emergenza formazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro, Zielinski, Dumfries, Calha e... Inter, ora scatta l'emergenza: a Lecce si fa la conta

