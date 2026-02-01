Marco Carta | Sanremo? Ricordo bene lo spoiler di Arisa non le avevo creduto La prima chiamata a Laura Pausini

Durante la puntata di Domenica In, Marco Carta ha ricordato alcuni aneddoti legati a Sanremo. Ha spiegato di aver ricordato bene lo spoiler di Arisa, ma di non averle creduto subito. Poi ha raccontato di aver ricevuto la prima chiamata da Laura Pausini, un ricordo che porta ancora con sé. Carta, vincitore del festival nel 2009, ha parlato anche della sua esperienza e di come il grande palco sia rimasto nel cuore.

Tra gli ospiti di Domenica In, nella prima parte dedicata a Sanremo, spicca Marco Carta, vincitore del Festival nel 2009 con "La forza mia". Nel salotto di Mara Venier il cantante torna a quell’edizione e parte da un dettaglio che pesava parecchio: arrivò all’Ariston a 23 anni, con addosso il pregiudizio di essere “quello di Amici di Maria De Filippi”. «C’era molta diffidenza. Io non pretendevo nulla, ero felicissimo di essere lì», racconta. Era il primo ex concorrente del talent a gareggiare a Sanremo, e la pressione si sentiva tutta. Sanremo 2026, i duetti della serata cover: ci sono Morgan, Belen, TonyPitony, Gianluca Grignani e Francesca Fagnani Lo spoiler di Arisa Il racconto entra nel vivo quando Marco Carta svela uno degli aneddoti più curiosi legati a quella vittoria. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Carta: «Sanremo? Ricordo bene lo spoiler di Arisa, non le avevo creduto. La prima chiamata a Laura Pausini» Approfondimenti su Sanremo Laura Pausini A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche A Sanremo 2026, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono pronti a incontrarsi di nuovo, questa volta sul palco del Festival. Laura Pausini verso la co-conduzione, Patty Pravo torna con il brano che non ha mai voluto cambiare e Chiara Ferragni tifa Arisa (ignorando Fedez): retroscena da Sanremo 2026 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo Laura Pausini Marco Carta: «Sanremo? Ricordo bene lo spoiler di Arisa, non le avevo creduto. La prima chiamata a Laura Pausini»Tra gli ospiti di Domenica In, nella prima parte dedicata a Sanremo, spicca Marco Carta, vincitore del Festival nel 2009 con La ... msn.com Marco Carta: «A Sanremo dicevano che ero raccomandato, Maria De Filippi ha realizzato i miei sogni. Non ho mai nascosto di essere gay»Tra qualche mese compirà 40 anni. Ne aveva 23 quando vinse il Festival di Sanremo 2009 con il brano «La forza mia», un anno dopo la vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi. Lui è Marco ... corrieredibologna.corriere.it Oggi Marco Carta ospite a Domenica IN! - facebook.com facebook

