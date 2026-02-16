Lombardia | CNA e Acinque a fianco delle imprese contro il caro energia tariffe agevolate e consulenza personalizzata

CNA Lombardia e Acinque hanno deciso di aiutare le imprese contro il caro energia, firmando un accordo che prevede tariffe agevolate e consulenze personalizzate. La firma è avvenuta oggi a Varese, in una riunione tra rappresentanti delle due organizzazioni, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici delle aziende locali. La collaborazione si traduce in servizi concreti per le aziende, che potranno usufruire di agevolazioni direttamente sui loro contratti energetici.

Bolletta Energetica, la Svolta di CNA e Acinque per le Imprese Lombarde. Un patto per la competitività è stato siglato oggi a Varese tra CNA Lombardia Nord Ovest e il gruppo Acinque. L’obiettivo è alleggerire il peso dei costi energetici su circa 10.000 piccole e medie imprese, oltre ai loro dipendenti, offrendo consulenza personalizzata e tariffe agevolate su luce e gas in un contesto di prezzi in costante aumento. Un Contesto Economico Difficile. L’accordo nasce dalla consapevolezza di una situazione economica complessa per le imprese lombarde. I costi energetici rappresentano una sfida crescente, erodendo i margini di profitto e mettendo a rischio la capacità di competere delle piccole e medie imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le imprese di Livorno continuano a soffrire a causa dei prezzi dell’energia.

