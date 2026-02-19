L’aeroporto di Milano Malpensa riduce la capacità per lavori in pista

L’aeroporto di Milano Malpensa limita temporaneamente alcune operazioni di volo a causa di lavori di ristrutturazione sulla pista principale. La manutenzione, iniziata questa settimana, richiede la sospensione di alcune rotte nazionali e internazionali, spostando parte del traffico su Linate. Aeroporti e compagnie aeree hanno già comunicato le modifiche ai passeggeri, che dovranno attendersi ritardi e variazioni di orario. La ristrutturazione mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli spazi di atterraggio, ma anche a ridurre i rischi di eventuali problemi futuri.

Malpensa Rimodella il Traffico Aereo: Lavori alla Pista e Spostamento Voli su Linate. Milano si prepara a una primavera di cambiamenti viaggia in aereo. A partire dal 16 marzo 2026, l'aeroporto di Milano Malpensa ridurrà temporaneamente la sua capacità operativa per lavori di manutenzione e ammodernamento sulla pista 35L17R, con conseguente spostamento di alcuni voli verso l'aeroporto di Milano Linate. L'intervento, pianificato per durare circa otto settimane, mira a garantire standard elevati di sicurezza e a migliorare l'efficienza dello scalo. Un Intervento Necessario per la Sicurezza e l'Efficienza. La pista 35L/17R dell'Aeroporto di Milano Malpensa, sarà temporaneamente chiusa alle operazioni di volo nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 9 maggio 2026, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell'infrastr