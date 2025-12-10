Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo per Milano Malpensa, segnando un momento di difficoltà per la struttura. Questa decisione riflette le attuali problematiche e la situazione di incertezza che coinvolge lo scalo, influenzando i collegamenti e le prospettive future della regione.

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull’annuncio fatto da EasyJet L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

