Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo per Milano Malpensa, segnando un momento di difficoltà per la struttura. Questa decisione riflette le attuali problematiche e la situazione di incertezza che coinvolge lo scalo, influenzando i collegamenti e le prospettive future della regione.

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull’annuncio fatto da EasyJet L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi lancia un appello alle istituzioni affinchè facciano luce sui voli che vengono mano a mano cancellati ... Lo riporta salernotoday.it

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: addio al volo per Milano Malpensa, scatta l’allarme sul futuro dello scalo - Preoccupazione tra gli operatori e appello alle istituzioni per salvare il turismo locale e lo scalo ... Riporta infocilento.it

Buongiorno a tutti! Ho una domanda da farvi a caldo, visto che 2 ore fa chian eastern mi ha cancellato la seconda tratta del volo senza riprogrammarmi un bel niente Volo andata: Milano-Shangai Shangai-kagoshima Volo ritorno: Fukuoka-Shangai Shangai-mi - facebook.com Vai su Facebook