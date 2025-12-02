Il nuovo Partito Socialismo XXI | In Sicilia condizioni disastrose per i cittadini

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° dicembre 2025, si è riunita la Segreteria del PartitoSocialismo XXI”–Regione Sicilia, per discutere delle gravi problematiche che affliggono il nostro Paese e, in particolare, delle condizioni in cui versa la nostra regione, a tre anni esatti dall’elezione di Renato Schifani (FdI) e del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il nuovo Partito Socialismo XXI: “In Sicilia condizioni disastrose per i cittadini” - Il 1° dicembre 2025, si è riunita la Segreteria del Partito “Socialismo XXI”–Regione Sicilia, per discutere delle gravi problematiche che affliggono il nostro Paese e, in particolare, delle condizioni ... Da mondopalermo.it

Il nuovo partito di Jeremy Corbyn è il tuo partito, qualsiasi cosa significhi - E così Jeremy Corbyn, non contento di avere condotto il Labour a memorabili sconfitte elettorali e di esserne stato estromesso dopo una rissa sul suo presunto antisemitismo, ha fondato una nuova ... Secondo ilfoglio.it

Il nuovo partito di Corbyn è un problema per i Laburisti - L’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn ha infine annunciato che fonderà un nuovo partito di sinistra. Lo riporta ilpost.it

Il nuovo partito di Jeremy Corbyn ha già rischiato di dividersi - A luglio l’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn aveva annunciato la formazione di un nuovo partito di sinistra. Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Partito Socialismo Xxi