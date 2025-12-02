Il nuovo Partito Socialismo XXI | In Sicilia condizioni disastrose per i cittadini

Il 1° dicembre 2025, si è riunita la Segreteria del Partito “Socialismo XXI”–Regione Sicilia, per discutere delle gravi problematiche che affliggono il nostro Paese e, in particolare, delle condizioni in cui versa la nostra regione, a tre anni esatti dall’elezione di Renato Schifani (FdI) e del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Guardate un po' cosa scrivevano sulla giustizia nel gennaio 1994 Mino Martinazzoli e Gabriele De Rosa, giganti del pensiero politico cattolico, delineando il programma del “Nuovo Partito Popolare Italiano” (pag. 41): >. Mettiamo anche il cattolicesimo popolar - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo Partito Socialismo XXI: “In Sicilia condizioni disastrose per i cittadini” - Il 1° dicembre 2025, si è riunita la Segreteria del Partito “Socialismo XXI”–Regione Sicilia, per discutere delle gravi problematiche che affliggono il nostro Paese e, in particolare, delle condizioni ... Da mondopalermo.it

Il nuovo partito di Jeremy Corbyn è il tuo partito, qualsiasi cosa significhi - E così Jeremy Corbyn, non contento di avere condotto il Labour a memorabili sconfitte elettorali e di esserne stato estromesso dopo una rissa sul suo presunto antisemitismo, ha fondato una nuova ... Secondo ilfoglio.it

Il nuovo partito di Corbyn è un problema per i Laburisti - L’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn ha infine annunciato che fonderà un nuovo partito di sinistra. Lo riporta ilpost.it

Il nuovo partito di Jeremy Corbyn ha già rischiato di dividersi - A luglio l’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn aveva annunciato la formazione di un nuovo partito di sinistra. Lo riporta ilpost.it