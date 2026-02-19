La situazione in campionato Una ’girandola’ allenatori L’Avellino chiama Ballardini

L’Avellino ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Pescara, che ha portato la squadra a soli tre punti dalla zona retrocessione. La scelta di esonerare Raffaele Biancolino, che era in panchina da cinque stagioni e aveva riportato i biancoverdi in Serie B l’anno scorso, si inserisce in un quadro di continui cambiamenti in Serie B. Diverse squadre stanno rinnovando le loro panchine in cerca di una svolta. Ora l’attenzione si concentra sulla possibilità di affidare la panchina a Ballardini.

Una girandola di allenatori in Serie B dove tante squadre hanno cambiato panchina. Dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il fanalino di coda Pescara, l' Avellino (ora a soli 3 punti dalla zona playout) ha esonerato Raffaele Biancolino da cinque stagioni in biancoverde (tra formazioni giovanili, assistente e prima squadra) e che l'anno scorso ha riportato gli irpini in B. Al suo posto è arrivato Davide Ballardini, 62 anni, ultima panchina due stagioni fa a Sassuolo dove da subentrato non riuscì a evitare la retrocessione dalla A degli emiliani. Fino a poche ore prima tutto pareva portare a Guido Pagliuca, esonerato a Empoli dopo 7 giornate e sostituito da Dionisi.