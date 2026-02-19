La riorganizzazione delle linee Corse raddoppiate alla Pelucca Ma dopo le 22 si resta a piedi

Il nuovo piano di trasporto pubblico ha causato disagi per i pendolari della Pelucca e del Villaggio Falck. Le corse sono state raddoppiate, ma solo fino alle 22, lasciando le persone senza mezzi nelle ore serali. La decisione deriva dalla recente riorganizzazione delle linee, che non prevede servizi notturni. Chi lavora o torna a casa più tardi si trova costretto a cercare alternative o a camminare a piedi. La situazione si ripercuote sulla vita quotidiana di molti cittadini.

I pendolari del quartiere Pelucca e Villaggio Falck resteranno a piedi dopo le 22. È quello che prevede il nuovo assetto del trasporto pubblico locale per i prossimi sette anni. L’ipotesi di riorganizzazione delle linee degli autobus è stata inviata ai Comuni dall’Agenzia di bacino per le eventuali osservazioni. "Ci è pervenuta, lasciandoci grande tempo – ironizza l’assessore sestese alla Mobilità Antonio Lamiranda –. I termini scadono venerdì (domani, ndr). Abbiamo già verificato questa bozza con gli uffici comunali e l’abbiamo trasmessa alle principali associazioni del territorio, soprattutto del quadrante di Cascina Gatti, dove esiste un maggior interesse sul governo di queste linee verso gli assi che portano alla metropolitana". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La riorganizzazione delle linee. Corse raddoppiate alla Pelucca. Ma dopo le 22 si resta a piedi Sicilia Express, raddoppiate le corse: più posti per tornare a casa a NataleDurante le festività natalizie, il servizio Sicilia Express amplia le sue corse, offrendo più opzioni di viaggio ai siciliani del Nord che desiderano tornare a casa. Sicilia Express a Natale 2025, corse raddoppiate a prezzi low cost: le nuove date e i costi dei bigliettiIl “Sicilia Express” potenzia le sue corse per il Natale 2025, offrendo un servizio raddoppiato a tariffe low cost. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova riorganizzazione dei servizi socio-sanitari: dopo 6 mesi di sedute non esiste alcun verbale della Conferenza zonale dei Sindaci. Inviata formale diffida; Sito Istituzionale | Completamento linea Metro C: partono i cantieri; Riorganizzazione dei trasporti, Laviano rigetta le accuse: Così facciamo quadrare i conti; BNP Paribas Real Estate ridisegna la governance: Laroue?Pont Presidente Esecutivo, Jouis nominato CEO dal 1° marzo 2026. come i gruppi politici si muovono verso la riorganizzazione di metà mandatouna panoramica sulle manovre politiche che anticipano la riorganizzazione di metà mandato nel Parlamento europeo, tra conti dei voti, alleanze e questioni di politica tecnologica ed economica ... notizie.it Riorganizzazione Asl. Dall’Ipasvi disco verde alle nuove linee guidaGiudizio positivo sulla riforma degli atti aziendali illustrata dall’assessore Paolucci. Il documento prevede la valorizzazione di tutte le professioni sanitarie, compresa quella infermieristica. quotidianosanita.it Le domande riguardano provenienza dei fondi, liquidità, ammortamento dei debiti, riorganizzazione di corse e personale. Intanto Amt chiede la proroga della composizione negoziata della crisi facebook Riorganizzazione in corso all'Agenzia delle Entrate: nel 2026 cambia il cuore del rapporto con i contribuenti e la riforma fiscale porta una nuova direzione specialistica dedicata all'adempimento collaborativo - Pubblica Amministrazione / Pubblico,… x.com