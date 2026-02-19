La Promessa anticipazioni spagnole | arriva Enora e conquista il cuore di Manuel
Manuel di La Promessa ha vissuto momenti difficili a causa della perdita della moglie Jana e del loro bambino non ancora nato. La causa di tutto è stata una serie di eventi che gli hanno ricordato il dolore passato. Recentemente, l’arrivo di Enora, interpretata da un’attrice spagnola, ha portato una ventata di novità nel suo cuore. La giovane sconosciuta si mostra decisa a conquistare Manuel, che fatica a lasciarsi andare. Enora si inserisce nella storia come una figura che potrebbe cambiare il suo destino.
Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt’altro che felice. Il marchesino de La Promessa ha dapprima dovuto affrontare il dolore per la morte dell’amata moglie Jana e del figlioletto mai nato, poi alcuni eventi che non hanno fatto altro che ricordargli tutto quello che aveva perso. Per lui però, sembrerà finalmente aprirsi uno spiraglio di sole, con l’arrivo di Enora alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Il dolore di Manuel accentuato negli ultimi eventi La Promessa. La nascita dei gemelli di Catalina, se da un lato ha reso felice Manuel che non ha esitato ad accogliere in un abbraccio i nipoti, dall’altro ha riacceso in lui il dolore per quel “ figlio mai nato ” racchiuso nel grembo di Jana e morto insieme a lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Enora smascherata da Toño!Ecco le anticipazioni delle puntate spagnole di La Promessa.
La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!
Argomenti discussi: La Promessa, anticipazioni spagnole: Manuel volta pagina con un’altra donna dopo la morte di Jana; La promessa anticipazioni spagnole: Curro e Angela tornano alla tenuta in cerca di riscatto e vendetta!; La Promessa anticipazioni spagnole: Don Alonso viene sparato, chi è il colpevole; La Promessa febbraio 2026, le anticipazioni del mese.
La Promessa, anticipazioni spagnole: arriva Enora (e conquista il cuore di Manuel)Una giovane donna di nome Enora farà il suo ingresso nei prossimi episodi La Promessa. Sarà destinata a far breccia nel cuore di Manuel? superguidatv.it
La Promessa anticipazioni spagnole, Adriano e la lettera di addio di Catalina: 'Perdono'Catalina lascia La Promessa contro la sua volontà, ma la lettera che Adriano trova dice che è stata una sua scelta ... it.blastingnews.com
La Promessa, anticipazioni 19 febbraio: Lorenzo vuole rispedire Eugenia al sanatorio, ma lei sa troppo La Promessa, la soap spagnola che tiene incollati milioni di italiani davanti alla tv, torna domani sera alle 19:40 su Rete 4 con una puntata che promette col - facebook.com facebook