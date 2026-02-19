Manuel di La Promessa ha vissuto momenti difficili a causa della perdita della moglie Jana e del loro bambino non ancora nato. La causa di tutto è stata una serie di eventi che gli hanno ricordato il dolore passato. Recentemente, l’arrivo di Enora, interpretata da un’attrice spagnola, ha portato una ventata di novità nel suo cuore. La giovane sconosciuta si mostra decisa a conquistare Manuel, che fatica a lasciarsi andare. Enora si inserisce nella storia come una figura che potrebbe cambiare il suo destino.

Negli ultimi tempi Manuel ha dovuto attraversare un periodo tutt’altro che felice. Il marchesino de La Promessa ha dapprima dovuto affrontare il dolore per la morte dell’amata moglie Jana e del figlioletto mai nato, poi alcuni eventi che non hanno fatto altro che ricordargli tutto quello che aveva perso. Per lui però, sembrerà finalmente aprirsi uno spiraglio di sole, con l’arrivo di Enora alla tenuta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Il dolore di Manuel accentuato negli ultimi eventi La Promessa. La nascita dei gemelli di Catalina, se da un lato ha reso felice Manuel che non ha esitato ad accogliere in un abbraccio i nipoti, dall’altro ha riacceso in lui il dolore per quel “ figlio mai nato ” racchiuso nel grembo di Jana e morto insieme a lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: arriva Enora (e conquista il cuore di Manuel)

Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Enora smascherata da Toño!Ecco le anticipazioni delle puntate spagnole di La Promessa.

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.