Emmanuel Todd ha previsto nel 1976, nel suo saggio ‘Il crollo finale’, che l’Occidente sarebbe finito per subire una sconfitta. Ora, l’antropologo e sociologo francese ribadisce questa idea, affermando che le sue previsioni si stanno avverando. Todd sottolinea come le crisi economiche, le tensioni culturali e le tensioni geopolitiche stiano indebolendo i paesi occidentali. Secondo lui, questa serie di problemi potrebbe portare a un declino irreversibile della loro influenza globale. La sua analisi si basa su dati e tendenze attuali.

L’Occidente è destinato ad una sconfitta economica, culturale ed infine geopolitica. Ne è convinto Emmanuel Todd, antropologo, storico e sociologo francese, balzato alla ribalta intellettuale mondiale in seguito al crollo dell’U, da lui prevista già nel 1976 all’interno del suo saggio ‘Il crollo finale’. Nella sua ultima fatica editoriale ‘ La sconfitta dell’Occidente ’, il saggista francese argomenta dettagliatamente e su più fronti la sua nuova audace profezia: emblema di questa corsa verso il baratro del cosiddetto mondo Occidentale sono gli Stati Uniti. Per Todd ‘il pesce puzza dalla testa’ e perciò imputa principalmente alle scellerate influenze di Washington sul globo degli ultimi 30 anni l’ormai irreversibile declino di tutto l’Occidente. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La profezia di Emmanuel Todd: "L’Occidente va verso la sconfitta”

Rivola: "Il 2026 sarà la prova del nove per Bezzecchi, spero di superarla insieme"Rivola ha dichiarato che il 2026 sarà il vero banco di prova per Bezzecchi, sperando di affrontarlo con successo.

"L'islam? Una grossa minaccia per l'Occidente". La "profezia" di Gianfranco Funari nel 1999Nel 1999, Gianfranco Funari avanzò una previsione sull'islamizzazione dell'Occidente, considerandola una minaccia crescente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.