La paradossale campagna per il No di Giovanni Salvi ex pg della Cassazione

Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione, ha lanciato una campagna per il No, attribuendo la responsabilità delle riforme alla mancata autoregolamentazione dei magistrati. Secondo Salvi, se i rappresentanti della giustizia avessero adottato misure interne, molte novità legislative sarebbero state evitabili. Ha inoltre affermato che la politica ha imposto cambiamenti che avrebbero potuto essere gestiti all’interno del sistema giudiziario. La sua iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. La campagna continua a far discutere.

"Se noi magistrati ci fossimo autoriformati non si sarebbe giunti a questa riforma da parte della politica", ha detto ieri al Foglio in modo efficace la giudice Natalia Ceccarelli, componente del direttivo dell'Anm. Ed è paradossale che tra i più attivi sostenitori del No al referendum ci sia oggi l'ex magistrato Giovanni Salvi, che proprio nel periodo successivo allo scandalo Palamara è stato procuratore generale della Cassazione, quindi titolare dell'azione disciplinare nei confronti delle toghe. Se lo scandalo si è risolto in una sorta di amnistia generalizzata (esclusa la punizione di pochi capri espiatori) è proprio a causa di una serie di decisioni adottate da Salvi e che vale la pena ricordare.