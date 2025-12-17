La Procura generale di Cassazione ha chiesto di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, respingendo il ricorso dei pm di Palermo. La decisione segna un passo importante verso la chiusura definitiva del procedimento, con la Cassazione che ha gelato le richieste di rettifica degli accusa, ribadendo l'assenza di elementi per proseguire con le accuse.

© Ilgiornale.it - Open Arms, il pg della Cassazione gela i pm di Palermo: "Confermare assoluzione di Salvini"

Il caso Open Arms pare avviato alla sua definitiva conclusione. La Procura generale di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare l'assoluzione del ministro dei trasporti Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al 2019, quando il vicepremier ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno e ha negato per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti presenti a bordo della nave dell'Ong spagnola. La Procura generale, nel corso della requisitoria, si è anche riportata alla memoria depositata nella scorse settimane in cui si affermava che il ricorso dei pm palermitani "non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini"

Leggi anche: Open Arms, i reati contro Salvini non sussistono: la Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l’assoluzione del ministro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Requisito soggettivo

Salvini e il caso Open Arms, il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione» - Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare quindi l'assoluzione perché il fatto non sussiste il ministro Matteo Salvini ... ilmessaggero.it