La Nuvolí corsara a Messina | si impone 1-3 e vola al quarto posto

La Nuvolí ha vinto contro Messina, portando a casa un risultato di 1-3, e questa vittoria le permette di salire al quarto posto in classifica. La squadra ha mostrato grande determinazione, sfruttando gli errori degli avversari e mantenendo la concentrazione fino all’ultimo punto. La vittoria arriva dopo una serie di match intensi, che hanno richiesto impegno e strategia. Ora, la Nuvolí si prepara per il prossimo incontro, consapevole della sua forza e pronta ad affrontare la sfida successiva.

E' servito un set per prendere le misure, poi le tigri gialloblù hanno conquistato il PalaRescifina con una prova davvero convincente. Coach Marco Sinibaldi: «Sono orgoglioso della gara che abbiamo messo in campo» Quattro giorni e per la Nuvolí AltaFratte Padova sarà ancora trasferta stavolta in casa Itas Trentino. Il match successivo avverrà dopo i classici sette giorni e sarà il primo del girone di ritorno, a Trebaseleghe arriveranno le bergamasche della CBL Costa Volpino, fresche vincitrici della Coppa Italia di categoria. Tornando alla partita di ieri, l'inizio non è stato semplice e il primo set è a favore delle padrone di casa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Juventus corsara a Reggio Emilia: 3-0 al Sassuolo e aggancio al quarto postoLa Juventus ottiene una vittoria importante a Reggio Emilia, battendo il Sassuolo 3-0 al Mapei Stadium. Leggi anche: Ancora una vittoria: la Nuvolí si impone in quattro set in casa della Tenaglia Altino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le tigri graffiano anche oltre lo stretto, Nuvolí corsara a Messina e al quarto posto. Ariel, 3 anni, da #Catania è una Corsara dei Pirati. Il carnevale è una cosa seria. Inviaci le tue foto in maschera! #carnevale #Acireale #misterbianco facebook