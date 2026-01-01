A Positano, continuano i lavori di riqualificazione dell’ex scuola elementare, con l’avanzamento del progetto per la realizzazione del tunnel destinato all’ascensore. Nonostante le festività natalizie, le attività proseguono senza interruzioni, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture locali. Questa iniziativa mira a facilitare l’accessibilità e a valorizzare il patrimonio della comunità, nel rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori.

Anche durante le festività natalizie proseguono senza interruzioni i lavori di riqualificazione dell’ex scuola elementare di Positano. Il cantiere è pienamente operativo: sono in corso il completamento del tunnel destinato all’installazione dell’ascensore, la ristrutturazione degli ambienti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Positano, proseguono i lavori nell’ex scuola: prende forma il tunnel per l'ascensore

Positano investe sui giovani: riqualificati il campetto e il micronido di Montepertuso - Proseguono a Positano gli interventi di riqualificazione e ammodernamento del territorio, con particolare attenzione agli spazi dedicati ai più giovani e alla comunità. ilvescovado.it