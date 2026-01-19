Tether è una criptovaluta stabile che permette di effettuare transazioni con valore equivalente al dollaro, senza dipendere dalle banche tradizionali. Utilizzata in vari contesti geopolitici, come in Venezuela e in Russia, questa moneta digitale viene impiegata per aggirare le sanzioni internazionali. La sua diffusione evidenzia come le criptovalute possano offrire strumenti alternativi per la gestione del denaro in situazioni di restrizione finanziaria.

A Caracas e a Mosca hanno scoperto che la libertà, oggi, ha la forma di un gettone digitale. Si chiama Tether, vale un dollaro, e serve a fingere che il dollaro non serva più. Una beffa da episodio di Black Mirror: per sfuggire all’impero americano, basta usare la sua moneta travestita da criptovaluta. In Venezuela l’idea è partita da Nicolás Maduro, ora in una cella di Brooklyn. La sua economia, affondata come il bolívar, galleggia grazie a Tether, usato per vendere petrolio e aggirare le sanzioni. La compagnia statale PDVSA incassa token invece di dollari e li rigira in valute “amiche”. Il risultato? Caracas sopravvive, e Washington, gabbato lo santo con il rapimento stile Hollywood del leader, tollera i chavisti ancora al potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tether, la stablecoin più scambiata al mondo, rappresenta un ponte tra criptovalute, oro e debito statunitense. Basata in El Salvador e fondata da italiani, tra cui Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini, questa piattaforma ha sviluppato un modello unico che integra asset digitali e beni rifugio tradizionali. Un fenomeno che riflette l’evoluzione della finanza globale, tra innovazione e stabilità.

Da meno di un mese, il Tribunale Arbitrale di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado ha condannato l’azienda italiana Tecnimont S. Un episodio che evidenzia come la Russia possa modificare le interpretazioni del diritto commerciale per aggirare le sanzioni internazionali. Questa situazione solleva questioni importanti sulla compatibilità tra diritto nazionale e normative sovranazionali, nonché sulle strategie adottate dalle imprese italiane operanti nel contesto russo.

