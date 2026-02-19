La Nazione ha deciso di offrire un anno di abbonamenti combinati, cartaceo e digitale, per permettere ai lettori di seguire tutte le notizie quotidiane. La causa di questa iniziativa è la crescente richiesta di accesso immediato alle notizie, anche tramite smartphone e tablet. L’offerta include anche super-abbonamenti che consentono di consultare contenuti esclusivi e approfondimenti. La proposta mira a coinvolgere chi vuole restare aggiornato ovunque si trovi. La decisione riguarda migliaia di persone che desiderano un’informazione completa e senza limiti.

Un anno intero insieme a La Nazione per conoscere le notizie dal mondo, i grandi fatti nazionali e la cronaca delle nostre città. È l’opportunità proposta dalla campagna abbonamenti 2026 che garantisce una varietà di formule, tutte accattivanti e superscontate che valorizzano in un’unica offerta, accanto al giornale di carta, anche il quotidiano in formato digitale e l’accesso ai portali web delle redazioni locali, strumenti indispensabili per essere aggiornati in tempo reale sull’evoluzione delle notizie. Più nei particolari, le due proposte di quest’anno comprendono entrambe l’abbonamento al giornale di carta (con la formula dei coupon per ritirare la propria nell’edicola preferita) insieme all’ abbonamento tutto digitale, ovvero l’edizione del quotidiano sfogliabile su qualunque dispositivo, pc, tablet e smartphone, compreso l’accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi de lanazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Nazione Carta e digitale, super-abbonamenti

