La mossa di Bora | Ora serve unità Sto con Daniele
Manuela Bora ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a Daniele, cercando di unire le fazioni divise della politica provinciale. La sua scelta arriva dopo settimane di tensioni tra i diversi gruppi, che hanno indebolito le alleanze in vista delle prossime consultazioni. Bora insiste sull’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide locali, invitando i suoi sostenitori a superare le divisioni. La sua presa di posizione potrebbe influenzare gli equilibri e riaccendere il dibattito tra gli alleati. La partita sulla leadership regionale si fa più accesa.
In un panorama politico provinciale frammentato, la mossa di Manuela Bora ha il sapore della strategia d’alto livello. Nonostante i rumors la indicassero come possibile ‘madrina’ di una lista civica guidata da Thomas Cillo, sindaco di Monte San Vito, e nonostante le note tensioni con i vertici del Partito Democratico sul tema del terzo mandato, l’ex assessora ed ex consigliera regionale ha scelto di blindare pubblicamente il presidente uscente Daniele Carnevali. L’incontro tra Bora e Carnevali, avvenuto ieri mattina dopo le indiscrezioni del Carlino sulla spaccatura nel centrodestra, ha sancito un asse fondamentale per il centrosinistra in vista del voto del 15 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
