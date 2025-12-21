Una Hotels reagisci e risali la china Con Trento si può ma serve unità

L'articolo affronta la situazione difficile della Serie A, considerata un patrimonio della comunità reggiana. Per superare le difficoltà è fondamentale reagire con unità e determinazione, lasciando da parte divisioni e personalismi. Una Hotels, reagisci e risali la china. Con Trento si può, ma serve unità.

di Francesco Pioppi La Serie A è un patrimonio di tutta la comunità reggiana e va difeso a denti stretti, lasciando da parte alibi e personalismi. Come si fa nelle grandi famiglie, dove anche gli screzi più ruvidi e irrisolti vengono messi da parte nel momento del bisogno. Alla palla due contro Trento, fissata per le 19, ci aspettiamo innanzitutto uno sforzo unanime, di tutto l'ambiente. Gli otto ko di fila stanno trasformando la Una Hotels in un alter ego della Fiorentina in versione cestistica. Dopo aver ottenuto buonissimi piazzamenti nella passata stagione, oggi si ritrovano ultime nei rispettivi campionati.

