Mattarella | Tutti svolgano azioni quotidiane per la pace

Il presidente Mattarella invita tutti a compiere azioni quotidiane per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di riflettere sulle parole emerse durante le recenti relazioni ufficiali. Le testimonianze rappresentano un momento di stimolo intellettuale, che deve essere interiorizzato e tradotto in comportamenti concreti. Un invito a considerare con attenzione queste indicazioni, per contribuire a un impegno condiviso verso un futuro di maggiore stabilità e rispetto reciproco.

“È stato un momento di vero godimento intellettuale. Non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le portiamo dentro di noi e obiettivamente contengono una quantità di sollecitazioni” e “di indicazioni per riflettere e per adeguare comportamenti e iniziative a quanto è stato espresso. È stato davvero un percorso che ha messo insieme storia, che non è passato ma è svolgimento, e quindi lega passato, presente e avvenire, è quello che ci è stato detto con chiarezza e con grande profondità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al convegno ‘Mediterraneo: mare di pace?’, a Cefalù (Palermo). 🔗 Leggi su Lapresse.it

