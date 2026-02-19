La magica amicizia di Raffaele ed Eleonora in Un posto al sole
Raffaele scopre che Eleonora ha una sorella segreta, nata da una relazione del padre. La ragazza gli confida di aver scoperto questa verità grazie a un messaggio lasciato dalla madre, che aveva nascosto il passato per anni. Eleonora decide di affrontare la questione e cerca di capire se può trovare sua sorella. Raffaele ascolta con attenzione, offrendo il suo supporto. La rivelazione apre nuove domande sulla famiglia di Eleonora e sulla sua identità. La storia si svolge tra i vicoli di Napoli e le emozioni dei protagonisti.
Eleonora si confida con Raffaele e gli racconta tutta la storia. Suo padre prima che lei nascesse ebbe una relazione con una donna Napoletana, da cui ebbe anche un figlio. Ma fu costretto a trasferirsi in America e abbandonarla. Lei però non ha mai smesso di pensarle. E quindi ora vorrebbe fare qualcosa per loro, più che una semplice donazione economica. Vorrebbe incontrarle. Per questo chiede a Raffaele di darle una mano a cercare sua sorella. Solo lui può intrufolarsi nei vicoli di Napoli e trovarla. Mentre il suo bodyguard ha cervello, ma non ha cuore, e cerca di distoglierla dall’impresa. Mentre Raffaele non ha mai abbandonato un amico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il rapporto tra Raffaele ed Eleonora va a gonfie vele in Un posto al soleRaffaele ed Eleonora si sono avvicinati sempre di più, grazie a una visita tra i monumenti di Napoli.
