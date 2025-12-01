Spalletti Juve con l’infortunio di Vlahovic il tecnico studia alternative rivoluzionare per l’attacco | non solo David Openda c’è questa ipotesi per la Coppa Italia!

Spalletti Juve, con l’infortunio di Vlahovic il tecnico bianconero studia alternative rivoluzionare per l’attacco per la Coppa Italia L’infortunio di Dusan Vlahovic ha aperto una crisi profonda nell’attacco della Juventus, costringendo il tecnico Luciano Spalletti a valutare soluzioni alternative e potenzialmente rivoluzionarie. Con il centravanti serbo fermo ai box per un problema agli adduttori che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti Juve, con l’infortunio di Vlahovic il tecnico studia alternative rivoluzionare per l’attacco: non solo David Openda, c’è questa ipotesi per la Coppa Italia!

Altri contenuti sullo stesso argomento

‘’Fanno schifo", "Togligli la pasta": i tifosi Juve gridano e Spalletti risponde come Allegri. Il tecnico bianconero non ha rinunciato a dare le spalle al campo per difendere i propri giocatori dagli attacchi dei sostenitori #Spalletti #juventus #tifosi #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti e la “faccettina da c…”: a quali giocatori della #Juve era diretta Vai su X

Juve-Vlahovic, brutte sensazioni. Si teme un lungo stop, Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz - Il tecnico punta su David, ma attenzione all’ipotesi che potrebbe riguardare il turco ... Come scrive tuttosport.com

Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime: la reazione di Spalletti, il cambio e come sta Dusan - Infortunio per Vlahovic, la cui gara contro il Cagliari è durata solo mezz'ora. Da sport.virgilio.it

Vlahovic infortunato, l'attaccante della Juventus fuori (almeno) due mesi: come cambia il mercato e i possibili sostituti - La formazione bianconera, reduce dal successo in campionato contro il Cagliari di Pisacane, dovrà fare a meno del suo numero 9 per diverse settimane ... Secondo msn.com