I 5 esperti per il trapianto | Una cosa mai vista

Domenico, il paziente che ha ricevuto un trapianto di cuore dopo aver subito un danno causato dal ghiaccio secco, ha segnato un record: è il primo caso mai documentato in Italia. Gli esperti coinvolti descrivono l’intervento come un evento senza precedenti, che ha richiesto una collaborazione intensa tra medici e specialisti. La sua famiglia ha assistito con emozione alla lunga notte di operazioni, mentre intorno a lui si sono mobilitati numerosi professionisti con grande dedizione.

Una notte lunghissima quella di ieri. Per Domenico, per la sua famiglia, per tutti quelli che da giorni stanno seguendo la storia del cuore «bruciato» dal ghiaccio secco. Il fisico del bimbo è messo alla prova da un'operazione fallita e da quasi 60 giorni attaccato ai macchinari salva-vita: è ancora in grado di reggere? Questa mattina è convocato il pool dei luminari della cardiochirurgia per analizzare il caso. Provengono da tutta Italia e hanno alle spalle anni di esperienza e casi all'estremo. Al tavolo della maxi consulenza prenderanno parte Lorenzo Galletti e Rachele Adorisio, dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che già nei giorni scorsi si sono pronunciati nel secondo (e nient'affatto ottimistico) consulto.