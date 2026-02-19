La Difesa punta a una leva volontaria di 7mila persone anche straniere

La Difesa ha deciso di reclutare 7.000 volontari, anche stranieri, per rafforzare le forze armate. La selezione riguarda principalmente civili tra i 25 e i 35 anni, pronti a impegnarsi per almeno un anno, con possibilità di proroga di altri dodici mesi. La scelta mira a coinvolgere giovani provenienti da diversi Paesi, offrendo loro un'opportunità di impiego stabile. La campagna di reclutamento partirà nelle prossime settimane e prevede incontri informativi in varie città italiane. La prima fase si concentrerà sulle regioni settentrionali.

Prende gradualmente forma la riforma della difesa, attesa sul tavolo del governo a marzo nella forma di un disegno di legge. Secondo quanto riportato da Repubblica, nella primissima bozza predisposta dal Comitato strategico incaricato dal ministro Guido Crosetto di predisporre un primo testo è previsto un aumento delle assunzioni nelle Forze Armate di almeno 100mila unità da qui al 2040 e, oltre alla leva volontaria, la creazione di una riserva permanente di 15mila unità «riattivando» tutte le strutture abolite dalla vecchia leva obbligatoria: dai controlli medici all’addestramento alla possibilità di ferma per 12 mesi (quest’ultima in prima battuta ancora volontaria). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Difesa punta a una leva volontaria di 7mila persone, anche straniere Leggi anche: ?? Riforma della Difesa: La “Leva Volontaria” di Crosetto Creerà Una Riserva Ausiliaria da 10 Mila Unità Leggi anche: Difesa: "Il 51% degli italiani è favorevole a leva volontaria" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Italia punta sulla difesa aerea: sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp/T; Su cosa punta la difesa del caso di Moussa Diarra; Garlasco e la possibile svolta su due punti chiave, le rivelazioni del perito sull'impronta 33 e sul dispenser; Decadenza Lucano, la difesa punta alla Consulta: nel mirino la legge Severino. L’Italia punta sulla difesa aerea: sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp/TL’onere complessivo del programma, avviato nel 2021, aggiornato in virtù delle nuove esigenze operative della Difesa e a condizioni economiche 2024, è pari a 5 miliardi e 341,87 milioni di euro ... msn.com Su cosa punta la difesa del caso di Moussa DiarraI legali della famiglia dell'uomo ucciso da un poliziotto a Verona ritengono che l’indagine condotta dalla polizia su se stessa sia stata incompleta e parziale ... ilpost.it La #Juve punta con forza #Senesi per sistemare la difesa Ecco la situazione x.com La Juve punta con forza Senesi per sistemare la difesa Ecco la situazione facebook