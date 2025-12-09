Difesa | Il 51% degli italiani è favorevole a leva volontaria
"L'argomento della difesa e oramai presente quotidianamente nei media e spesso escono ipotesi o proposte sui futuri sviluppi in questo settore. In particolare, nei giorni scorsi il ministro Crosetto ha prospettato l'introduzione della leva militare volontaria al fine di rimpolpare le forze armate italiane. Il punto di partenza di questo progetto, ovvero l'esigenza di rafforzare l'organico della difesa, e ampiamente condiviso". Questo quanto emerge dal nuovo sondaggio Swg effettuato con metodo Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni, tra il 3 e il 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it
