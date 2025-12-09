Difesa | Il 51% degli italiani è favorevole a leva volontaria

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  "L'argomento della difesa e oramai presente quotidianamente nei media e spesso escono ipotesi o proposte sui futuri sviluppi in questo settore. In particolare, nei giorni scorsi il ministro Crosetto ha prospettato l'introduzione della leva militare volontaria al fine di rimpolpare le forze armate italiane. Il punto di partenza di questo progetto, ovvero l'esigenza di rafforzare l'organico della difesa, e ampiamente condiviso". Questo quanto emerge dal nuovo sondaggio Swg effettuato con metodo Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni, tra il 3 e il 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

difesa il 51 degli italiani 232 favorevole a leva volontaria

© Iltempo.it - Difesa: "Il 51% degli italiani è favorevole a leva volontaria"

Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”

La difesa di Nordio e Piantedosi: "Con l'arresto di Almasri gli italiani in Libia erano a rischio"

Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa