Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio aperte le iscrizioni

Con le iscrizioni aperte, i runner possono già prepararsi per il grande appuntamento di settembre. Mancano otto mesi alla 79ª edizione del Trento Running Festival, che si terrà il 26 e 27 settembre, con la 15ª Trento Half Marathon e il 10K Città del Concilio. La città di Trento si prepara ad accogliere atleti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su percorsi che quest’anno saranno ancora più coinvolgenti.

Palinsesto eventi Format che vince non si cambia, già avviati i lavori per il 79° Giro al Sas di sabato 26 settembre, evento che nell’ultima edizione ha vissuto un’aura magica, iniziata con l’assegnazione della World Athletics Heritage Plaque, speciale riconoscimento per gli eventi che hanno fatto la storia dell’atletica internazionale, impreziosita da un jackpot di emozioni, la bandiera tricolore sul gradino più alto del podio. E’ toccato a Yeman Crippa (CS Polizia) raccogliere l’eredità dell’olimpico di maratona Stefano Baldini, ultimo azzurro a centrare la vittoria, nel 2006. Un’impresa ancora più mirabile perché accompagnata dal crono di 27’59”, nuovo primato di gara che ha ulteriormente consacrato il talento di Yeman Crippa.🔗 Leggi su Trentotoday.it

