La capolista della Premier League perde due gol di vantaggio perdendo punti cruciali

L’Arsenal ha perso due punti fondamentali dopo aver subito il pareggio dai Wolves, una squadra che lotta per non retrocedere. La squadra di Mikel Arteta aveva preso il comando con due gol di vantaggio, ma ha subito due reti nel secondo tempo, lasciando il pubblico sbalordito. La rimonta dei Wolves, guidata da un attaccante che ha segnato con un tiro preciso, ha cambiato le sorti del match. Ora i Gunners rischiano di perdere terreno nella corsa al titolo, mentre i Wolves festeggiano un punto prezioso.

2026-02-19 00:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Dai un’occhiata a tutta l’azione, compresi i gol dello scontro dal basso verso l’alto. L’Arsenal ha perso punti cruciali nella corsa al titolo della Premier League dopo aver segnato un vantaggio di due gol per pareggiare 2-2 con i Wolves in fondo alla classifica. I Gunners erano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Bukayo Saka e Piero Hincapie all’inizio di ogni tempo, ma lo straordinario gol di Hugo Bueno ha dimezzato lo svantaggio prima che il 19enne esordiente Tom Edozie capitalizzasse un errore di David Raya per colpire in porta e stordire la capolista con un gol che alla fine è stato un autogol di Riccardo Calafiori.🔗 Leggi su Justcalcio.com I Blues ottengono un vantaggio di due gol e perdono i primi punti in Premier League sotto RoseniorI Blues di Londra vincono 2-0 contro l’avversario e ottengono i primi punti in Premier League con Rosenior in panchina. La capolista della Premier League viene fermata a metà tempo da vivaci lottatoriL'Arsenal, capolista della Premier League, affronta una difficile sfida contro i Wolves all'Emirates. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arsenal rimontato a Wolverhampton: autogol di Calafiori al 94' e pari beffa per la capolista; Il City non sbaglia: 3-0 al Fulham. Vince anche il Liverpool; Premier Legaue, Brentford-Arsenal 1-1: Lewis-Potter risponde a Madueke; Calcio Europeo: weekend di FA Cup con la Premier in pausa, il Real tenta il sorpasso, PSG per la fuga. Arsenal rimontato a Wolverhampton: autogol di Calafiori al 94' e pari beffa per la capolistaWOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) - Un'altra frenata per l'Arsenal capolista della Premier League, che ha inanellato il secondo pari di fila in campionato facendosi rimontare due gol sul campo del fanalino ... msn.com Brentford frena l'Arsenal: la Premier League si riapreL’Arsenal, capolista della Premier League, è stato fermato sull’1-1 dal Brentford nel derby dell’ovest di Londra. Questo risultato compromette la possibilità dei Gunners di allungare ulteriormente in ... it.blastingnews.com Impegnato in un anticipo della 31ª giornata di Premier League a causa della finale di Carabao Cup prevista per il 21 marzo, l'Arsenal si fa clamorosamente rimontare dal Wolverhampton Non bastano i gol di Saka e Hincapié, gli ultimi della classifica di Pre x.com Impegnato in un anticipo della 31ª giornata di Premier League a causa della finale di Carabao Cup prevista per il 21 marzo, l'Arsenal si fa clamorosamente rimontare dal Wolverhampton Non bastano i gol di Saka e Hincapié, gli ultimi della classifica di Pre facebook