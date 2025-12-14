La capolista della Premier League viene fermata a metà tempo da vivaci lottatori

L'Arsenal, capolista della Premier League, affronta una difficile sfida contro i Wolves all'Emirates. Nel primo tempo, la squadra di casa non riesce a sbloccare il risultato, grazie alla vivace resistenza dei londinesi. La partita rimane in equilibrio, con entrambe le formazioni che cercano di affermarsi sul campo.

2025-12-13 23:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Arsenal, capolista della Premier League, è stato costretto a un primo tempo senza reti contro i Wolves, ultimo club, all’Emirates. I Gunners non hanno mai perso contro una squadra che aveva iniziato la partita in fondo alla massima serie. Tuttavia, hanno mostrato pochi segni di poter distruggere una squadra dei Wolves vivace e disciplinata in difesa. In effetti, nonostante siano rimasti seduti in profondità e abbiano assorbito la pressione, sono stati i Midlanders ad avere la migliore occasione del primo tempo quando Hee-chan Hwang è corso chiaro ma il suo tiro è stato parato comodamente da David Raya. Justcalcio.com

