La grande boxe torna al PalaCosta | in programma sette incontri sul ring
Torna al PalaCosta di Ravenna la grande boxe con l’evento previsto per domenica con inizio alle 16. La manifestazione, che è organizzata da Ravenna Boxe e Alberto Servidei, ex campione italiano ed europeo e sfidante al campionato mondiale, e con il patrocinio del Comune, prevede due incontri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
