Kate Middleton tensioni di Natale mal nascoste | è la mediatrice tra William e Carlo
Durante la recente visita natalizia a Sandringham, le immagini ufficiali mostrano un’atmosfera pacifica. Tuttavia, fonti vicine alla famiglia reale riferiscono di tensioni tra il Principe William e Re Carlo, con Kate Middleton che avrebbe svolto un ruolo di mediatrice. Questi segnali suggeriscono una complessità nelle dinamiche interne della monarchia, spesso nascoste dietro l’apparente serenità delle celebrazioni festive.
La tradizionale passeggiata natalizia a Sandringham è stata portata a termine. Dietro le immagini sorridenti e ben coreografate, però, si sarebbe celata una crescente tensione tra il Principe William e Re Carlo. Si torna a parlare di dissidi tra padre e figlio, anzi di un vero e proprio gelo. Gli esperti si arrischiano a evidenziare uno scontro interno in atto, che andrebbe ben oltre il semplice disaccordo familiare. Nell’arco di pochi anni, dunque, il sovrano avrebbe dunque compromesso gravemente il rapporto con entrambi i suoi figli. Una condizione complessa anche per Kate, che nell’ultimo anno si è strettamente legata a Carlo. 🔗 Leggi su Dilei.it
